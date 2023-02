Era una de las caras más conocidas de la televisión nacional, quien desde 1981 apareció en diferentes producciones del país. Luis Fernando Múnera, uno de los actores más queridos de la televisión colombiana, falleció este jueves 9 de febrero a los 73 años. Las causas de su fallecimiento no han sido precisadas.

Nacido en Bello, Antioquia, se destacó no solo en papeles en novelas y películas, sino también por su voz en radionovelas.

Múnera hizo parte de producciones en televisión como El Bogotazo, Los pecados de Inés de Hinojosa, Te voy a enseñar a querer, Calamar, La otra raya del tigre, Pandillas, guerra y paz, Aquí no hay quien viva, Operación Jaque, La Pola y Escobar, el patrón del mal.

En películas se destaca su actuación en La estrategia del caracol, Ilona llega con la lluvia, Golpe de estadio, Perder es cuestión de método, Paraiso Travel y El Paseo.

Publicidad

Justamente hace un año Canal Capital publicó una entrevista en la que Múnera cuenta como su papel de Gustavo Calle Isaza, el paisa culebrero de La estrategia del caracol le abrió las puertas del cine y la televisión.

Recordó que una de las escenas más difíciles que tuvo que hacer fue en la que tenía una culebra encima de los hombros: “Yo le tenía el pavor y cuando el muchacho especialista en culebras me la puso encima yo no me atrevía ni a moverme”.

“Mi gran patrón, amigo y señor, se llamaba Jaime Tobón de La Roche, era el mejor locutor deportivo de la época”, fue quien lo llevó de Medellín a Bogotá en los años 50.