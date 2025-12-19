Amorr impulsa la economía de mujeres rurales de Ituango

En 2020, Sandra Durango convocó a las mujeres del corregimiento La Granja, en Ituango, para limpiar las calles, reciclar y sembrar árboles. Ella había regresado a su territorio tras 15 de años por fuera y siempre tuvo el deseo de aportar algo, por lo que con su ejemplo, y al lado de su mamá y dos vecinas, comenzó con estas actividades a las que poco a poco se le sumaron otras integrantes.



“Madrugábamos a las 4 de la mañana para barrer el corregimiento y participábamos siempre 12 mujeres en todas las reuniones que hacían de la Gobernación, de la Pastoral Social o Cruz Roja. Entonces yo vi el potencial y el deseo de nosotras por hacer algo, y me dije, ¿por qué no crear un grupo de mujeres? Además, la Alcaldía estaba invitando a agruparse para aprovechar los proyectos que se venían”, cuenta.



De esta manera, nació la Asociación de Mujeres Organizadas Resilientes Rurales, Amorr. Al inicio hicieron bingos, rifas y vendían comidas para sostenerse y pagar el sostenimiento de las actividades del grupo. Su proyecto era apoyarse entre todas, puesto que antes pensaban de manera individual y con el trabajo esa mentalidad cambió para mirar el bienestar colectivo. Fue tanto éxito que mujeres de las veredas también quisieron unirse.