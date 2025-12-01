Airbus enfrentaría un nuevo problema de calidad en varios de sus aviones A320

En medio de la contingencia global a causa de la actualización de software que se les debe realizar a las aeronaves de la familia Airbus A320, al parecer habría una nueva falla hallada en docenas de los aviones. De acuerdo con la agencia internacional Reuters, Airbus atraviesa un nuevo frente de presión tras detectar un fallo de calidad en componentes del fuselaje de varias decenas de aeronaves de la familia A320, según confirmaron fuentes del sector aeroespacial.

El problema, descrito como un defecto surgido durante la producción, obliga a revisar unidades aún sin entregar y ha provocado demoras en el calendario previsto, aunque por ahora no hay indicios de que afecte a aviones ya en operación.

El origen de la anomalía todavía no ha sido determinado, de acuerdo con las mismas fuentes que solicitaron anonimato. La situación emerge en un momento especialmente sensible para la compañía, que acelera el ritmo de fabricación para cumplir con sus objetivos de fin de año y que además lidia con las consecuencias de una retirada temporal de aeronaves durante el fin de semana debido a un fallo de software.

Una persona con conocimiento directo del proceso confirmó que algunas entregas ya están siendo pospuestas, aunque aún no se ha precisado cuántos aparatos están involucrados ni cuánto podrían prolongarse los retrasos.