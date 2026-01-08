De Petro a Zapatero: los que ahora dicen que no son “amigos” de Maduro, pero fueron sus aliados

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero convergen por estos días de tensión en una sola cosa: tratar de distanciarse de apoyar directamente a Nicolás Maduro. Y eso se ha notado en medio de la crisis reciente con los ataques y la captura de Maduro impulsados por el gobierno de Donald Trump.
Este miércoles quedó evidenciado, por ejemplo, con la llamada que sostuvo Petro con Donald Trump para buscar bajar el tono y evitar que la relación se deteriore aún más. Como trascendió, la conversación fue descrita como “cordial” y se anunció una invitación a la Casa Blanca para el mandatario de los colombianos, lo que marca un intento de reanudar el diálogo después de tensiones fuertes.