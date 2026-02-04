EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein luego de que se revelara que parte del material publicado incluía información personal que permitía identificar a las víctimas, lo que generó una ola de reclamos legales y denuncias por violación a la privacidad.
La decisión se tomó después de que abogados de las sobrevivientes alertaran que las fallas en la edición de los archivos —divulgados el pasado viernes— habían comprometido nombres, correos electrónicos, fotografías íntimas y otros datos sensibles de casi un centenar de personas.