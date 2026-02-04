EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein luego de que se revelara que parte del material publicado incluía información personal que permitía identificar a las víctimas, lo que generó una ola de reclamos legales y denuncias por violación a la privacidad. Conozca: Archivos Epstein comprometen más al expríncipe Andrés: apareció una segunda mujer que asegura ser su víctima La decisión se tomó después de que abogados de las sobrevivientes alertaran que las fallas en la edición de los archivos —divulgados el pasado viernes— habían comprometido nombres, correos electrónicos, fotografías íntimas y otros datos sensibles de casi un centenar de personas.

En un comunicado, las víctimas calificaron la situación como “indignante” y denunciaron que la exposición pública las revictimiza. “No deberíamos ser nombradas ni expuestas al escrutinio público”, señalaron, al advertir que la filtración ha afectado su seguridad y estabilidad emocional.

Ilustración muestra documentos del caso Epstein en la web del Departamento de Justicia, visualizados en un celular y un portátil. FOTO: AFP.

El DOJ reconoció errores en el proceso y explicó que la publicación incluyó información que no fue debidamente censurada debido a “fallos técnicos o humanos”. En una carta enviada a un juez federal, la entidad aseguró que retiró todos los archivos señalados por las víctimas o sus representantes legales para someterlos a una nueva revisión. “Todos los documentos solicitados para eliminación han sido retirados para su posterior edición”, indicó la institución, que también afirmó estar evaluando otros expedientes que podrían requerir correcciones adicionales. Siga leyendo: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite La divulgación de los documentos había sido ordenada por el Congreso, que obligó al Gobierno a hacer públicos los archivos del caso Epstein. Sin embargo, la ley establecía que cualquier información que permitiera identificar a las víctimas debía ser suprimida. Los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards, representantes de varias sobrevivientes, calificaron lo ocurrido como “la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos” y pidieron la intervención urgente de la justicia para retirar el portal.

Imagen de archivo del Departamento de Justicia muestra a Bill Clinton nadando junto a Ghislaine Maxwell en una foto vinculada al caso Epstein. FOTO: AFP.

Algunas afectadas denunciaron consecuencias graves. Una mujer aseguró que la filtración representó “una amenaza para su vida”, mientras otra afirmó haber recibido amenazas de muerte tras la divulgación de sus datos bancarios. Le puede interesar: La nueva defensa del expresidente Pastrana por aparecer en los archivos Epstein Aunque el DOJ defendió que solo el 0,1% de las páginas publicadas contenían información sin censura, reiteró que trabaja “sin descanso” para corregir el problema. Desde el año pasado, el Gobierno ha liberado millones de registros del caso, incluyendo tres millones de páginas, miles de imágenes y videos. Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio, un caso que sigue generando controversia y demandas de transparencia. Con información de la BBC*.

Bloque de preguntas y respuestas