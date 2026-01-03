La caída del dictador panameño Manuel Noriega y ahora Nicolás Maduro: la historia se repite un 3 de enero

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido capturados este 3 de enero de 2026 en una operación militar estadounidense del gobierno de Donald Trump. Este sería un hecho histórico para Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo.
Desde las 2:00 a. m. (hora Colombia) se registraron algunas explosiones en Caracas, en las que fueron bombardeadas distintas instalaciones militares, lo que llevó a la intervención del chavismo en la que el alfil Diosdado Cabello aceptó su caída.