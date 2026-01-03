Rusia, Irán y Cuba: así reaccionaron los aliados de Venezuela a las acciones militares de EE. UU.

Los principales aliados internacionales de Venezuela reaccionaron con dureza este sábado al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una incursión militar a gran escala contra el país y la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Rusia, Irán y Cuba rechazaron la acción de Washington y denunciaron una supuesta violación de la soberanía venezolana. Trump confirmó la operación a través de su red Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa. Según el mandatario, la operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses. En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Rusia denuncia agresión y exige información inmediata

El gobierno ruso fue uno de los primeros en pronunciarse. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó estar “extremadamente alarmado” por los informes que indican que Maduro habría sido sacado “por la fuerza” del país como resultado de una agresión estadounidense.

“Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación”, señaló la cancillería rusa en un comunicado.

Moscú condenó además la acción militar de Washington y afirmó que no existía justificación alguna para el ataque, el cual atribuyó a que la “hostilidad ideológica” prevaleció sobre la diplomacia. “Esto es profundamente preocupante y condenable”, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le puede interesar: Ataque de EE. UU. a Venezuela: Petro ordenó despliegue del Ejército en la frontera

Irán condena violación de la soberanía venezolana

Irán, otro aliado estratégico de Caracas y socio cercano en materia energética, también rechazó con firmeza la ofensiva estadounidense. En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó “firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”.

Teherán mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana, rica en petróleo, y ha sido uno de los países que ha respaldado políticamente al gobierno de Maduro en medio de la presión internacional encabezada por Estados Unidos.

Cuba habla de “terrorismo de Estado”

Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó los hechos como un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América. El mandatario, histórico aliado del chavismo en la región, pidió una “reacción de la comunidad internacional” frente a lo que describió como un “criminal ataque” de Estados Unidos. Cuba ha sido uno de los principales socios políticos de Venezuela en América Latina y ha respaldado al gobierno de Maduro en distintos foros internacionales.

La postura de otros líderes regionales

Las reacciones internacionales se produjeron tras meses de advertencias del presidente Trump a Maduro. En contraste con la condena de los aliados de Caracas, el presidente argentino Javier Milei celebró el arresto del mandatario venezolano, marcando una posición opuesta dentro de la región.

El gobierno venezolano, por su parte, denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Washington y decretó el estado de excepción en el país tras el anuncio del ataque. Le puede interesar: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU.

Detalles del operativo y escalada de presión de Estados Unidos

Según Trump, el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Maduro luego de lanzar un ataque a gran escala contra la nación caribeña. El mandatario republicano anunció además que ofrecería una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, Trump elogió la operación militar y la calificó de “brillante”. “Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes”, dijo, citado por el periódico.

El anuncio se produce tras meses de presión militar y económica creciente de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro y sobre la economía venezolana, altamente dependiente de la exportación de petróleo y poseedora de las mayores reservas probadas del mundo. Trump había señalado en diciembre que lo más “inteligente” sería que Maduro dimitiera y aseguró posteriormente que los días del líder venezolano en el poder estaban “contados”. La captura anunciada ocurre además dos días después de que Maduro intentara entablar contactos con Washington, ofreciendo cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal. Amplíe la noticia: Así va la tenaza de Trump contra Maduro: seis meses ahogando la dictadura venezolana Washington ha justificado su campaña contra Venezuela con distintos argumentos, entre ellos la acusación de que el país es un importante exportador de narcóticos hacia Estados Unidos y que se ha apoderado de intereses petroleros estadounidenses. Aunque Trump no pidió de forma explícita la destitución de Maduro, el gobierno estadounidense y varios países europeos no reconocían su legitimidad tras la cuestionada reelección de 2024.

En los últimos meses, Estados Unidos desplegó una amplia presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de combate. También incautó dos petroleros en el mar como parte de un bloqueo petrolero y realizó ataques aéreos en los que murieron más de 100 personas, con el objetivo de destruir embarcaciones acusadas de tráfico de drogas. El lunes previo al anuncio, Trump afirmó que Estados Unidos había atacado y destruido una zona de atraque para presuntas narcolanchas, acción que fue considerada el primer ataque en suelo venezolano dentro de esta campaña. *Con información de AFP

