Unión Europea dice que Maduro “carece de legitimidad”, pero “deben respetarse los principios del derecho internacional”

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió este sábado a la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, señalando que su régimen “carece de legitimidad”, pero haciendo un llamado a la “moderación”. A través de su cuenta en la red social X, la diplomática estonia señaló haber sostenido una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el embajador de la Unión Europea en Caracas, señalando que ese organismo “sigue de cerca” el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas Refiriéndose a las últimas elecciones presidenciales, Kallas recordó que desde la Unión Europea se considera que el actual gobierno venezolano carece de legitimidad. Sin embargo, instó a las partes a desescalar las tensiones y buscar una transición pacífica. “La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, expresó la líder europea.

“La seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”, añadió.

En el continente europeo otros líderes también se han pronunciado sobre los acontecimientos en Venezuela. Es el caso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien también desconoció la legitimidad de Maduro e hizo un llamado a la calma. Lea también: “A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”, expresó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. “España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”, añadieron.

