Unión Europea dice que Maduro “carece de legitimidad”, pero “deben respetarse los principios del derecho internacional”

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió este sábado a la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, señalando que su régimen “carece de legitimidad”, pero haciendo un llamado a la “moderación”.
A través de su cuenta en la red social X, la diplomática estonia señaló haber sostenido una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el embajador de la Unión Europea en Caracas, señalando que ese organismo “sigue de cerca” el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.
Refiriéndose a las últimas elecciones presidenciales, Kallas recordó que desde la Unión Europea se considera que el actual gobierno venezolano carece de legitimidad. Sin embargo, instó a las partes a desescalar las tensiones y buscar una transición pacífica.
“La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, expresó la líder europea.