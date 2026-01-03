x

Con la bandera a muerte en el pecho, Diosdado Cabello calificó de “cobardes” las acciones militares de los Estados Unidos

Para muchos expertos internacionales, Cabello es el verdadero sucesor del poder en Venezuela.

  • Diosdado Cabello es el Ministro de Interior de Venezuela y una de las fichas fuertes del régimen venezolano. Foto: Afp
    Diosdado Cabello es el Ministro de Interior de Venezuela y una de las fichas fuertes del régimen venezolano. Foto: Afp
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El dirigente chavista Diosdado Cabello afirmó que las fuerzas militares y policiales venezolanas se mantienen desplegadas para garantizar la paz y la tranquilidad de ese país.

Siga leyendo: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Cabello hizo un llamado a la calma y pidió a la ciudadanía no caer en el desespero ni facilitar acciones que, según dijo, favorecerían a un “enemigo invasor” y “terrorista”. “Desde aquí llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político-militar para la situación que estamos atravesando”, expresó, luciendo una bandera de guerra a muerte, la misma que ha usado el presidente Gustavo Petro.

Lea aquí: “A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

En su mensaje, insistió en que la población mantenga la serenidad ante los hechos recientes y evite acciones que puedan escalar la confrontación. “Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo”, señaló, al tiempo que calificó de “cobardes” las intervenciones militares.

