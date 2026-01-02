x

Esta es lo que se sabe de Camila Mendoza, la joven de 19 años que desapareció y fue hallada muerta en Texas, EE. UU.

La mujer hispana fue reportada como desaparecida en Navidad y su cuerpo fue encontrado en vísperas del Año Nuevo en una zona con vegetación espesa.

  Camila Mendoza Olmos era una joven de 19 años que salió a correr en la mañana del 24 de diciembre pero no volvió a su casa. Tras ser reportada como desaparecida, su cuerpo se halló días después. Fotos: Bexar County Sheriff's Office
    Camila Mendoza Olmos era una joven de 19 años que salió a correr en la mañana del 24 de diciembre pero no volvió a su casa. Tras ser reportada como desaparecida, su cuerpo se halló días después. Fotos: Bexar County Sheriff’s Office
  • Esta es lo que se sabe de Camila Mendoza, la joven de 19 años que desapareció y fue hallada muerta en Texas, EE. UU.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

La muerte de Camila Mendoza Olmos de 19 años tiene conmocionada a la comunidad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven se encontraba sin vida.

Todo comenzó en la mañana del 24 de diciembre cuando la joven originaria de Nuevo León, México, salió de la casa de un familiar para realizar su caminata diaria.

Lea también: La inquietante llamada de la universitaria de Barranquilla localizada en España: “Cuando esté bien ubicada les aviso”

Ese día, Mendoza dejó atrás su celular y su iPad, un detalle que alertó a su familia tras notar que no regresaba. En ese entonces, las cámaras de seguridad de un vecino lograron captar a la joven caminando por la orilla de una carretera, siendo esta la última imagen que se tuvo de ella con vida.

Ante lo ocurrido, la mujer de 19 años fue reportada como desaparecida desde el 24 de diciembre, por lo que su búsqueda fue coordinada entre la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar y el FBI.

El operativo concluyó la noche del pasado 30 de diciembre con la localización de un cuerpo en un terreno de una empresa local de materiales de jardinería, en un área de maleza densa a pocos cientos de metros de la casa de la familia Mendoza Olmos.

Esta es lo que se sabe de Camila Mendoza, la joven de 19 años que desapareció y fue hallada muerta en Texas, EE. UU.

El cuerpo que, tras las pruebas forenses se logró determinar que era de Camila, fue hallado con una herida de bala en la cabeza, por lo que la oficina del médico forense dictaminó que se trató de un suicidio.

Aunque este es el dictamen inicial, para el sheriff Javier Salazar, en la investigación se consideró desde autolesiones hasta que alguien haya secuestrado a Camila. Junto al cuerpo de la joven se encontró un arma de fuego que, según las investigaciones, pertenecía a un familiar de la joven y había sido reportada como extraviada días antes de la tragedia.

El sheriff Salazar informó ante medios estadounidenses que existían indicios de que Mendoza padecía depresión y había expresado ideaciones suicidas en el pasado, por lo que se pone en discusión una tendencia preocupante en Estados Unidos, pues según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de suicidio entre jóvenes latinos ha ido en ascenso desde 2019.

Rosario Olmos, madre de Camila, destacó ante la prensa estadounidense que para su hija dejar el celular en casa era un motivo de considerable preocupación, además de que la joven recientemente había pasado por un proceso de ruptura de una relación sentimental.

Siga leyendo: “Estamos colaborando con las autoridades”: se pronunció restaurante donde murió una niña luego de caer de un caballo

