FBI confirma el hallazgo del rifle utilizado en el asesinato a Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este jueves que recuperó un rifle de alto poder, presuntamente empleado en el tiroteo que cobró la vida del líder juvenil conservador Charlie Kirk.
El arma fue encontrada en una zona boscosa por donde huyó el atacante, de quien las autoridades ya tienen imágenes y huellas dactilares, además de impresiones de palma y antebrazo que están bajo análisis de laboratorio.
