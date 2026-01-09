Revelan documentos sobre donaciones de Delcy Rodríguez para acercarse a Trump en 2016

De acuerdo con esa investigación, revelada por el periodista Daniel Coronell, el 22 de diciembre de 2016 , cuando Venezuela atravesaba uno de los peores colapsos económicos de su historia, Citgo , filial de PDVSA en Estados Unidos y ya comprometida como garantía de un préstamo con una empresa rusa, donó 500.000 dólares al fondo de la ceremonia de posesión de Donald Trump , que se realizó el 20 de enero de 2017.

Según un perfil publicado por la agencia Associated Press (AP) y firmado por el periodista Joshua Goodman, exdirector del buró de esa agencia en Caracas, una decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro en plena crisis económica venezolana del 2016 terminó conectando de forma directa a la estatal petrolera Citgo con el primer periodo de Gobierno de Donald Trump .

La cifra, según AP, fue la misma que entregaron ese año empresas como Pepsi, JP Morgan y ExxonMobil para el acto de investidura del nuevo presidente estadounidense. La operación se realizó cuando Citgo estaba en riesgo de perderse por los compromisos financieros asumidos por el gobierno de Maduro.

El perfil de AP atribuye la decisión a Delcy Rodríguez, quien en ese momento era la canciller de Venezuela y hoy presidenta interina. Según la investigación, Rodríguez impulsó la donación como parte de una estrategia para acercarse al entonces presidente electo de Estados Unidos, pese a que Trump ya se perfilaba como un fuerte crítico del gobierno de Maduro.

El reportaje también señala que, dentro de esa misma estrategia, Rodríguez promovió la contratación de Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, como lobista de Citgo en Washington. El objetivo, según AP, era abrir canales de interlocución con el entorno del presidente estadounidense y buscar apoyos para reactivar la debilitada industria petrolera venezolana.

Entérese: Detalles de la llamada entre Petro y Trump “sobre narcotráfico, ELN y Venezuela”

Aunque esos movimientos no frenaron la ofensiva política de Trump contra el régimen de Maduro, el perfil indica que Delcy Rodríguez empezó a ser conocida en círculos cercanos a la Casa Blanca como una figura interesada en recomponer vínculos comerciales, bajo la idea de que Venezuela debía “estar abierta a los negocios”.

El texto de AP también reconstruye episodios menos conocidos de su trayectoria política. Entre ellos, su tensa relación con Hugo Chávez, quien la nombró ministra del Despacho Presidencial en 2006, en parte por la influencia de su hermano Jorge Rodríguez, entonces rector del Consejo Nacional Electoral.

Conozca: “Que se haga justicia con Diosdado y Padrino, y paguen por sus delitos”: opositor Antonio Ledezma

Durante una visita oficial a Moscú, una serie de fallas en la organización de la agenda, reuniones mal coordinadas, horarios imposibles y citas alteradas, desató la ira de Chávez. Según el perfil, el entonces presidente ordenó a Delcy Rodríguez bajar del avión presidencial y regresar por su cuenta, acusándola de ser “engreída”, “arrogante” e “incompetente”.

Pocos días después, fue retirada del cargo y quedó marginada del poder durante siete años, un período de ostracismo que, de acuerdo con AP, antecedió a su posterior regreso y ascenso hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del actual gobierno venezolano.