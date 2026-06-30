Tragedia: 147 venezolanos deportados por Estados Unidos llegaron a La Guaira el día del terremoto; solo 12 sobrevivieron

147 venezolanos aterrizaron en horas de la tarde en La Guaira el 24 de junio de 2026. Se acababan de hospedar en Hotel Santuario La Llanada donde completarían el proceso de deportación desde Estados Unidos cuando dos terremotos de 7.2 y 7.5 destruyeron la ciudad costera. Solo 12 han sido encontrados con vida; el resto yace bajo los escombros sin saber si aún respiran. “Llamamos para informar que su familiar falleció y está confirmado”, le dijo el Gobierno de Venezuela a la hermana de uno de los migrantes. Su historia se la contó a la Agencia EFE, pero decidió mantener su identidad anónima para proteger su seguridad. Y es que la llamada provino de un funcionario de la Misión Vuelta a la Patria (que se encarga de gestionar las deportaciones desde el país norteamericano), pero la supuesta confirmación de la muerte de su familiar fue totalmente falsa. “No puede ser -replicó-. No puede estar confirmado porque lo tengo aquí conmigo”, respondió la mujer. Su hermano, dijo, había cruzado por el Darién y siguió subiendo a pie y en carro hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Al cruzar, lo arrestaron. “Estuvo como mes y medio en la cárcel para que lo repatriaran. Fue a una audiencia, obviamente no contábamos con los recursos económicos para pagar un abogado que pudiese apelar por él. El juez le dijo que la opción era deportarlo”, añadió.

Tras la deportación y el terremoto, ella logró encontrarlo, y el hombre le contó lo que vio estando en el hotel: según dijo, muchos deportados habrían optado por lanzarse por la ventana y así evitar quedar enterrados bajo los escombros. Él, por su parte, se encontraba en el segundo piso del hotel, por lo que decidió correr. Sin embargo, antes de salir fue golpeado por un bloque de cemento en la cabeza y quedó inconsciente. Cuando volvió a abrir los ojos estaba bajo los escombros, y lo único que se escuchaba era como los supervivientes se enumeraban. “Uno, dos, tres...”, decían. Él era el uno. Tras varias horas, solo él gritaba. “Uno”, silencio; “uno”, sin dos, ni tres, ni cuatro. Al inicio eran ocho. “No sabe cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a llamar. Entonces él gritó que estaba con vida. Lo rescataron y lo trajeron al hospital”, relató la hermana. Le puede interesar: Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos El caso del hombre, a pesar del dolor, parece un completo milagro. De los 147 deportados, solo 12 han sido reportados con vida. El hotel sigue en ruinas. Mientras tanto, los videos de Melvin Maldonado, el jefe de la Misión Vuelta a la Patria, de esa misma mañana, lo ponen en el centro de la responsabilidad y las preguntas. En su discurso, horas antes de la tragedia, aseguraba que estaba feliz de recibir al centenar de repatriados que llegaban en el vuelo 164. Todos venían de Texas, Georgia y Miami. El video fue publicado por Maldonado en sus redes. En él también dijo, orgulloso, que la “patria venezolana los recibía de vuelta”. Los comentarios aún rezan: “Por favor, ¿dónde están los que llegaron? Los estamos buscando, ¿cómo podemos saber de nuestros familiares?, ¿por qué no han llegado a sus hogares?, ¿alguien sabe de Daniel Henrique? ¿de Johana Pineda?, ¿dónde están los del vuelo 164?”. Entre los 147 deportados se encontraban 120 hombres, 19 mujeres y siete niños. Por su parte, el hotel al que llegaron estaba lejos de ser un sitio de lujo. Sin embargo, era un edificio a cargo del Estado venezolano, ese que hoy se mantiene en silencio ante varios pedidos de ayuda.

Hotel Santuario La Llanada: totalmente derrumbado en La Guaria tras los terremotos, albergaba a más de 150 personas

Ubicado en una zona montañosa a unos 30 minutos de Caracas, el Hotel Santuario La Llanada ha tenido múltiples funciones a lo largo de los años. El edificio, administrado por la Misión Negra Hipólita y de infraestructura austera, primero albergó el Colegio San Benito; después funcionó como centro de atención para personas en condición de calle y con problemas de consumo de sustancias, y durante la pandemia fue acondicionado para recibir a los viajeros que llegaban con covid-19 al aeropuerto de Maiquetía. Lea más: Nuevo temblor de magnitud 4,6 sacude Venezuela cinco días después de los terremotos Más recientemente, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Donald Trump y la administración de Nicolás Maduro para la repatriación de migrantes, el lugar se convirtió en el punto de recepción de los venezolanos deportados desde Estados Unidos. Se estima que han sido 14.000.

Familias de víctimas del terremoto señalan al Gobierno venezolano por indiferencia y pocas medidas