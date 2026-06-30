Tragedia: 147 venezolanos deportados por Estados Unidos llegaron a La Guaira el día del terremoto; solo 12 sobrevivieron

147 venezolanos aterrizaron en horas de la tarde en La Guaira el 24 de junio de 2026. Se acababan de hospedar en Hotel Santuario La Llanada donde completarían el proceso de deportación desde Estados Unidos cuando dos terremotos de 7.2 y 7.5 destruyeron la ciudad costera. Solo 12 han sido encontrados con vida; el resto yace bajo los escombros sin saber si aún respiran.
“Llamamos para informar que su familiar falleció y está confirmado”, le dijo el Gobierno de Venezuela a la hermana de uno de los migrantes. Su historia se la contó a la Agencia EFE, pero decidió mantener su identidad anónima para proteger su seguridad.
Y es que la llamada provino de un funcionario de la Misión Vuelta a la Patria (que se encarga de gestionar las deportaciones desde el país norteamericano), pero la supuesta confirmación de la muerte de su familiar fue totalmente falsa. “No puede ser -replicó-. No puede estar confirmado porque lo tengo aquí conmigo”, respondió la mujer.
Su hermano, dijo, había cruzado por el Darién y siguió subiendo a pie y en carro hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Al cruzar, lo arrestaron.
“Estuvo como mes y medio en la cárcel para que lo repatriaran. Fue a una audiencia, obviamente no contábamos con los recursos económicos para pagar un abogado que pudiese apelar por él. El juez le dijo que la opción era deportarlo”, añadió.