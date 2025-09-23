x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras el asesinato de B-King y Regio Clown, reportan la desaparición de otro DJ de nacionalidad venezolana en México

La desaparición del DJ venezolano Tayron Paredes en México, días después del asesinato de B-King y Regio Clown, genera alarma y pedido urgente de búsqueda.

  • Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, desapareció tras reportar que se encontraba “en medio del monte” en México. FOTO: REDES SOCIALES
    Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, desapareció tras reportar que se encontraba “en medio del monte” en México. FOTO: REDES SOCIALES
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 7 horas
bookmark

Tres días después de la desaparición de los DJ colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) posteriormente hallados sin vida en México, se reportó la desaparición del venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la ficha difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mexicana, Paredes Gamboa fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre.

El joven, originario de Caracas, Venezuela, alternaba su carrera artística como DJ en el sello Flow Factory Music Inc. con el trabajo de repartidor en una plataforma de domicilios, de acuerdo con la prensa mexicana.

Puede leer: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

En la alerta oficial se detallan señas particulares que podrían ayudar a su localización: mide 1.80 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene cabello negro y ojos color miel.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises. Además, porta tatuajes en el antebrazo izquierdo y en el pecho.

Un detalle inquietante es el último mensaje que envió a su familia a través de WhatsApp. Según allegados, el joven, que residía en México, advirtió que se encontraba “en medio del monte” mientras se encontraba realizando una entrega a domicilio.

El caso del ciudadano venezolano se conoce luego de los homicidios de Sánchez y Herrera, cuyos cadáveres fueron hallados el pasado lunes 22 de septiembre.

Familiares y amigos del hombre han intensificado su búsqueda y piden la colaboración de las autoridades mexicanas para esclarecer su paradero.

Relacionado: Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México

¿Qué hacía Tayron Paredes en México?
La desaparición ocurrió pocos días después del asesinato de los artistas colombianos, lo que genera preocupación en la comunidad artística latinoamericana en México.
¿Qué relación tiene este caso con B-King y Regio Clown?
La desaparición ocurrió pocos días después del asesinato de los artistas colombianos, lo que genera preocupación en la comunidad artística latinoamericana en México.
¿Cómo pueden colaborar los ciudadanos en México?
Reportando cualquier información sobre Tayron Paredes a los números de la Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades locales.

Temas recomendados

Investigación
Música
Internacional
Homicidio
Desaparición
artistas
México
Venezuela
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida