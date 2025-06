Trump y Musk: el fin de un “bromance” de alto voltaje

Durante meses, Elon Musk caminó por los pasillos del poder en Estados Unidos como si fueran suyos, desatando despidos masivos , recortando presupuestos federales y convirtiéndose en la figura no oficial más influyente del segundo mandato de Donald Trump. Hoy, sin embargo, es el enemigo número uno en el ala oeste. Las llaves de la Casa Blanca que Trump le entregó entre flashes y vítores hace solo unas semanas, bien podrían terminar oxidándose en una caja fuerte del FBI . Lo que alguna vez fue una alianza electrizante entre dos de los hombres más poderosos del planeta terminó en un campo de batalla que no solo reconfigura el mapa de poder de la derecha estadounidense, sino que marca el colapso de una relación que definió —y desfiguró— la actual presidencia de Trump . Los dos capitanes del barco prometieron llevar a Estados Unidos por un nuevo rumbo.

La relación llegó a su apogeo después del atentado contra Trump en julio del mismo año. Musk no solo mostró solidaridad pública, sino que se convirtió en el principal asesor no oficial de la administración electa. Trump respondió otorgándole el mando del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una oficina con poder real para amputar el aparato burocrático. En los primeros meses de la administración, Musk aparecía constantemente al lado de Trump, mucho se documentó sobre sus viajes juntos a Mar-a-Lago los fines de semana e incluso participaron en una entrevista en Fox News mientras él asumía la supervisión del esfuerzo de todo el gobierno para recortar el gasto federal.

Ni los escritores de House of Cards podrían haber escrito un capítulo con tanta trama y giros como este. Elon Musk, otrora detractor público del magnate inmobiliario devenido presidente, emergió como su más feroz aliado durante la tormentosa campaña electoral de 2024 . Musk no solo invirtió más de 275 millones de dólares en la maquinaria electoral trumpista, sino que se subió con entusiasmo al vagón del populismo digital. Lo apodaron “el primer amigo”, un título que ostentaba con orgullo y con influencia.

Pero como toda alianza basada en egos y ambición desmedida, su colapso no tardaría.

Por eso, el primer punto de quiebre entre Trump y el magnate tecnológico dueño también de la red social X no fue visible a simple vista. Cuando Musk abandonó la Casa Blanca en abril de 2025 tras tensiones crecientes con otros miembros del gabinete, el discurso oficial hablaba de diferencias técnicas, no personales. Pero detrás de los comunicados cuidadosamente redactados, el fuego ya ardía.

La respuesta del presidente no se hizo esperar: “Elon estaba agotado. Le pedí que se fuera. Le retiré su estúpido Mandato de Vehículos Eléctricos. ¡Y se volvió loco!”. El idilio había terminado y ahora comenzaba el ajuste de cuentas. El enfrentamiento no es solo ideológico: es una guerra de legitimidad, de poder, y ambos están acostumbrados a no perder.

Trump, en su red Truth Social, comenzó a aludir a recortes de contratos millonarios con las empresas de Musk. “Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera antes”, escribió. Musk, por su parte, dejó entrever amenazas veladas y abiertas: “Trump está en los archivos de Epstein”, disparó, insinuando conexiones que podrían desatar un vendaval político y judicial. Es bien sabido que a Musk le gusta difundir noticias falsas, por eso no extrañó esta acusación sin pruebas contra su antiguo jefe, pero sí dijo que el tiempo le daría la razón.

Puede leer: ¿Qué hay detrás de la ambiciosa ley presupuestaria de Trump que provocó el enojo de Elon Musk?

La cosa es que la difusión de los llamados “archivos Epstein”, promovida por Pam Bondi, no ha revelado información novedosa hasta ahora. En muchos casos, los documentos judiciales relacionados con causas penales incluyen nombres de personas inocentes: testigos, víctimas u otros individuos que simplemente tuvieron algún contacto indirecto con pruebas o sospechosos. Ser mencionado en esos expedientes no implica, por sí solo, un vínculo culpable.

Donald Trump mantuvo una relación social con Jeffrey Epstein en el pasado, (eso sí es cierto) derivada de su pertenencia a los mismos círculos de élite en Nueva York y Florida. En una entrevista publicada por la revista New York en 2002, el entonces empresario describió a Epstein como alguien “muy divertido” y un “tipo estupendo”.

En esa ocasión, Trump también hizo un comentario que hoy resuena con especial incomodidad: “Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes”.

Entérese: Salen a la luz nuevas acusaciones contra Donald Trump por presunto abuso sexual

No obstante, años más tarde, tras el arresto de Epstein en 2019, Trump tomó distancia, pero esa sombra siempre lo ha perseguido sutilmente. “Lo conocía como lo conocía todo el mundo en Palm Beach”, declaró entonces. “No era un admirador y no creo haber hablado con él en 15 años”.

De vuelta a la guerra que ahora enfrenta y distancia a Trump y a Musk, la dinámica se volvió tan tóxica como fascinante. Ninguno respondía directamente al otro, como si cada uno estuviera jugando su propio ajedrez en tableros diferentes. Quienes querían seguir la pelea en tiempo real debían saltar de Truth Social a X, y viceversa.