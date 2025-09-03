Fiscalía de Ecuador acusó a exministro por el magnicidio al candidato presidencial Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador acusó de asesinato a dos exfuncionarios correístas que están fuera del país a los que considera autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, informó el ente acusador.
Se trata del exministro José Serrano, el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, encarcelado por un caso de corrupción; y Xavier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana.
Villavicencio, duro crítico del gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de la elección presidencial en agosto de 2023.
Según la Fiscalía, el exministro del Interior ecuatoriano fue “autor mediato” y lo acusa de haber “participado en la planificación del crimen como nexo activo de comunicación entre los autores materiales”.