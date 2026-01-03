En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas

En la madrugada de este sábado 3 de enero, fuertes explosiones sacudieron Caracas y otras regiones del país, en un episodio que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como una agresión militar de Estados Unidos. Según la versión oficial, las detonaciones no solo se registraron en la capital, sino también en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Reportes difundidos en redes sociales y por algunos medios indican que los estallidos se produjeron cerca de objetivos militares y aeropuertos, aunque los puntos exactos atacados aún no han sido confirmados oficialmente.

Uno de los principales focos habría sido el Fuerte Tiuna, considerado el mayor complejo militar del país y sede del Ministerio de Defensa. En videos que circulan en redes se observan detonaciones dentro de la instalación. De acuerdo con la agencia EFE, tras las explosiones residentes de edificios ubicados dentro del fuerte comenzaron a evacuar apresuradamente, algunos a pie y otros en vehículos abarrotados de personas que huían del lugar.

También se reportaron explosiones en la Base Aérea y aeropuerto de La Carlota, cuyo nombre oficial es Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, el principal aeropuerto militar de Caracas. En la zona se observaron daños en el vallado perimetral, restos de árboles y destrozos en la autopista principal de la ciudad, contigua a la instalación militar.

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos

En medio de este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según publicó en su red social Truth Social. En el mismo mensaje, el mandatario confirmó que Estados Unidos ejecutó ataques dentro del territorio venezolano, tras las explosiones registradas en zonas civiles y militares de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.