En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas

En la madrugada de este sábado 3 de enero, fuertes explosiones sacudieron Caracas y otras regiones del país, en un episodio que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como una agresión militar de Estados Unidos.
Según la versión oficial, las detonaciones no solo se registraron en la capital, sino también en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
Reportes difundidos en redes sociales y por algunos medios indican que los estallidos se produjeron cerca de objetivos militares y aeropuertos, aunque los puntos exactos atacados aún no han sido confirmados oficialmente.