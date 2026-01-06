¿Por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Marco Rubio dio explicación clave

Luego de la Operación Resolución Absoluta que finalizó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, una de las inquietudes es por qué sólo se sacó del país al líder chavista y no se le dio captura a dos de sus figuras más cercanas.

Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López son dos de los hombres más cercanos al dictador Maduro ocupando ambos altos cargos dentro del gobierno venezolano.

Siendo Cabello el actual ministro del Interior y Padrino el actual ministro de Defensa, una captura de los dos militares hubiera significado un golpe contundente al chavismo, quien aún cuenta con el apoyo de la cúpula militar para seguir en el poder.

Ambos personajes son considerados dentro del círculo de confianza de Nicolás Maduro, quien se ha perpetrado en el poder desde el año 2013 y enfrenta cargos relacionados con presunto narcotráfico y narcoterrorismo.

Es tal la cercanía que así como con el dictador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha mantenido órdenes de captura contra los funcionarios del régimen y desde la Casa Blanca se han ofrecido recompensas por información que ayude a la detención de los dos hombres.

En el caso de Diosdado Cabello, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 25 millones de dólares, pues el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es señalado de ser uno de los líderes del Cartel de los Soles.