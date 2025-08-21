Piden investigar la extraña muerte de una joven colombiana de 21 años que falleció en España tras salir con sus amigos

María Camila Mendoza, una joven colombiana de 21 años que residía en Madrid, Terminó sin vida tras salir el fin de semana para ir a cenar e ir de fiesta con algunos conocidos.
La joven que llevaba dos años viviendo en la capital española Falleció en la madrugada del 17 de agosto. En circunstancias que generan para su familia más preguntas que certezas.
La última vez que su madre supo de ella fue a la 1:00 de la mañana de ese día, cuando la joven le escribió para decirle que estaría un rato más con sus amigos. Horas después, la familia recibió la noticia de que la joven estaba en estado critico en un domicilio de la ciudad. Posteriormente, María Camila murió.