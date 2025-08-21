Piden investigar la extraña muerte de una joven colombiana de 21 años que falleció en España tras salir con sus amigos

María Camila Mendoza, una joven colombiana de 21 años que residía en Madrid, Terminó sin vida tras salir el fin de semana para ir a cenar e ir de fiesta con algunos conocidos. La joven que llevaba dos años viviendo en la capital española Falleció en la madrugada del 17 de agosto. En circunstancias que generan para su familia más preguntas que certezas. La última vez que su madre supo de ella fue a la 1:00 de la mañana de ese día, cuando la joven le escribió para decirle que estaría un rato más con sus amigos. Horas después, la familia recibió la noticia de que la joven estaba en estado critico en un domicilio de la ciudad. Posteriormente, María Camila murió.

Puedes leer: Casi 400.000 colombianos pidieron asilo en el exterior en 2024, según la ONU Los testimonios de las personas que estuvieron con ella esa noche apuntan a que la colombiana habría consumido drogas, pero su familia rechazó esta versión. “A nosotros como familia nos indigna, ya que la conocemos y Sabemos que ella no es una consumidora de este tipo de sustancias. El hecho de que sea colombiana no quiere decir que tenga relación con este tipo de actividades”, reclamó su hermana Laura Mendoza, en un video publicado en redes sociales que busca visibilizar el caso. Además, la familia denunció irregularidades tumbas en el manejo de la investigación. Según relatan, la Policía no habría tomado declaraciones formales de quienes acompañaban a la joven y, aunque inicialmente se les dijo que se haría una autopsia, luego les informará que tampoco habría examen forense.

También aseguran que incluso Intentaron presentar una demanda formal contra dos de las personas que acompañaban a María Camila en el apartamento donde fue encontrado inconsciente. Sin embargo, denunciaron que la Policía se negó a recibirla, argumentando que el caso ya estaba en manos de un juzgado y que supuestamente existía una investigación abierta. Un día después, “la policía y el juzgado nos informa que no se realizó ninguna autopsia y que no se está llevando a cabo ninguna investigación”. Otro golpe para la familia fueron los costos que debían asumir si querían mantener el cuerpo en la morgue, un proceso que costaba, según dijeron, 2.000 euros diarios, y el entierro superaba los 4.200 euros. “Nos hemos visto forzados a tener una cremación sin que se haga el debido proceso”, lamentó Laura, quien indicó que no contaban con los recursos para mantener el cuerpo de María Camila preservado. La familia Mendoza pide que el caso no quede inconcluso.Exigen que la Cancillería colombiana y la justicia española intervengan para garantizar una investigación sobre lo ocurrido.