Instituto Nobel confirma que María Corina Machado está a salvo, pero no asistirá al acto de premiación

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señaló el Instituto, que calificó el desplazamiento como “un viaje en una situación de extremo peligro”.

En un comunicado breve, la organización confirmó que la seguridad de Machado está garantizada pese a las condiciones extremas en las que emprendió el traslado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente logró iniciar su viaje hacia Oslo. Sin embargo, no podrá estar presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz ni en los actos oficiales programados para este miércoles, informó el Instituto Nobel .

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. Pero el martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las 13H00 locales (12H00 GMT) y las entrevistas programadas con distintos medios. Después de horas de espera, todo quedó anulado. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre.

Toda la familia de María Corina ya se encuentra en el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel. Sobre Edmundo González, hay un video en redes sociales donde se le ve en un avión con destino a Oslo; luego se le vio en otro ya en dicho lugar.

A la ceremonia en la Municipalidad de Oslo están invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

El pasado 10 de octubre se conoció que la líder opositora fue reconocida por el Comité Noruego con el Nobel de Paz 2025 por “su trabajo incansable en la promoción de los derechos democráticos y su compromiso con una transición pacífica hacia la democracia”.

El galardón corona más de una década de confrontación cívica frente al autoritarismo, marcada por la persecución política, el exilio de aliados y la resistencia ciudadana.