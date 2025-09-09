Esposa de ex primer ministro de Nepal murió quemada tras incendio provocado por manifestantes

La violencia que atraviesa Nepal dejó este martes una nueva víctima entre la élite política del país. Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió en el Hospital de Quemados de Kirtipur después de haber sido rescatada con vida de su residencia, incendiada por manifestantes en Katmandú. Fuentes médicas confirmaron que, pese a los intentos por estabilizarla, no sobrevivió a las graves lesiones.
El ataque contra la vivienda de Khanal se produjo en una jornada marcada por la intensificación de las protestas que sacuden al país desde el lunes, cuando miles de jóvenes salieron a las calles para rechazar la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Ese día murieron al menos 19 personas por la represión policial, que según Amnistía Internacional incluyó el uso de munición real.