Varias islas del Caribe suspenden vuelos por orden de la FAA tras acción militar de Estados Unidos en Venezuela

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín informó que, por una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico quedó temporalmente restringido para aerolíneas de Estados Unidos. La medida, según el comunicado oficial del aeropuerto, responde exclusivamente a consideraciones de seguridad aérea asociadas con la actividad militar en Venezuela y no guarda relación con ninguna situación interna en Puerto Rico ni con el funcionamiento del aeropuerto. Puede leer: En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas

Como consecuencia directa de esta disposición federal, la mayoría de los vuelos comerciales operados por aerolíneas estadounidenses, tanto desde como hacia el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, se encuentran suspendidos o podrían ser cancelados de manera temporal. La restricción tiene una vigencia inicial aproximada de 24 horas, aunque la FAA advirtió que podría extenderse, dependiendo de la evolución del escenario y de nuevas evaluaciones de seguridad por parte de las autoridades federales. El aeropuerto aclaró que las aerolíneas extranjeras y las aeronaves militares no están incluidas en esta restricción, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones establecidas por la FAA. Esto significa que el cierre no es absoluto, pero sí afecta de manera significativa la conectividad aérea con aerolíneas estadounidenses. Puede leer: Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York

Impacto regional en el Caribe, según redes de viajes

La cuenta especializada MochileandoPR, en Instagram, advirtió que el impacto va más allá de Puerto Rico. Según su información, hay vuelos cancelados desde Puerto Rico. El espacio aéreo está cerrado por las próximas 24 horas, incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes y otras islas del Caribe. También se reportan restricciones y cancelaciones en vuelos hacia o desde República Dominicana, Aruba y Curazao, entre otros destinos. Aunque la restricción no aplica oficialmente a vuelos internacionales, muchas aerolíneas han optado por cancelar operaciones por precaución.