“A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

La madrugada de este sábado estuvo marcada por la incertidumbre en Caracas. Vecinos reportaron explosiones y aviones sobrevolando a baja altura, con ruidos persistentes que despertaron a comunidades enteras.
Las detonaciones se escucharon cerca de objetivos militares clave como el complejo Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el Cuartel 4F, donde reposan los restos de Hugo Chávez, además de zonas como La Guaira y Maracay.
En mensajes de texto y voz, residentes describieron una ciudad en tensión: “Chamo, eso en Caracas está tenso, no pueden hablar por teléfonos y no pueden salir”, relató una fuente.
Aunque no hay confirmación oficial sobre el origen de las explosiones, los reportes coinciden en movimiento de tropas, detonaciones y sobrevuelos continuos de Estados Unidos sobre Venezuela.
