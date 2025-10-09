Video | Bajo el agua y con una “sirena”: la particular entrevista en vivo de un presidente del Pacífico para proteger los océanos

El presidente de Palaos, una pequeña nación insular del Pacífico, afirma ser el primer líder mundial en conceder una entrevista en vivo completamente sumergido bajo el agua.

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de proteger el océano, Surangel Whipps Jr., quien lidera ese país insular de unos 17.600 habitantes, mantuvo la conversación con una “sirena” junto a una almeja gigante.

Su oficina informó esta semana que la charla submarina fue posible gracias a una tecnología llamada LiFi Talking Mask, que utiliza luz para transmitir sonido bajo el agua y promovida por el emprendedor social Gunter Pauli.