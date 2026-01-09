Denuncian demoras en proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, ¿es viable una amnistía general?

El día de ayer se dio a conocer que diferentes presos políticos en Venezuela fueron liberados, entre ellos Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Sin embargo, no han sido todos y aún quedan muchos por salir de las cárceles venezolanas, entre ellos el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.
En horas del mediodía de este pasado jueves, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, una de esas personas que salieron de su reclusión fue Rocío San Miguel, profesora y defensora de derechos humanos, quien llevaba casi un año detenida en El Helicoide.
No obstante, aún faltan nombres por conocerse y hay varios que, si bien se ha dicho que fueron liberados, todavía no.