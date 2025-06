Madre venezolana en Florida denunció que su hijo fue llevado a Colombia por su padre y nunca se lo regresó

“No sé dónde está. Puede estar en Venezuela, puede estar en fronteras. La verdad, no tengo conocimiento alguno” , expresó la madre desesperada.

H ace más de un año que el hijo de Stephanie Kisselbach , una madre oriunda de Venezuela , radicada en Florida , Estados Unidos, no ha regresado con ella.

Stephanie contó que el proceso de divorcio fue largo y complicado, marcado por episodios de violencia doméstica.

“Traté de irme de la casa y él no me dejó, ahí es cuando se volvió agresivo y me pegó. Y, yo recurrí a la policía e hice la denuncia”, relató.

Si bien, había una orden de restricción contra su exesposo, el acuerdo final estableció una custodia compartida.

En Venezuela, su exesposo la acusó de maltrato infantil, buscando quedarse con la custodia total. Sin embargo, Kieselbach mostró cartas del pediatra y de la escuela de su hijo, donde quedó en evidencia que nunca hubo señales de abuso.

Aun así, un tribunal local le otorgó la custodia provisional. Mientras, Stephanie activó el Convenio de La Haya, tratado internacional que protege a niños víctimas de sustracción parental.