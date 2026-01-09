Trump afirmó que canceló una “segunda ola” de ataques a Venezuela tras liberación de presos políticos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de “grandes cantidades” de presos políticos en ese país. “Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘Buscando la Paz’ (...) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada y parece que no será necesaria”, escribió el presidente en un mensaje en su plataforma Truth. Sin embargo, agregó que “todos los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad”.

Se trata de “un gesto muy importante e inteligente”, añadió el mandatario estadounidense. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves la inminente liberación de un “número importante” de detenidos por razones políticas.