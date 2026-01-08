De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles

En medio del juicio que enfrenta al dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, una de las variables que ha tenido este ha sido la modificación a la hora de referirse al denominado Cartel de los Soles . Pues aunque desde el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, la justicia del país norteamericano hizo una variación en la acusación publicada el pasado 3 de enero. La acusación ahora señala que “ Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”..

En contexto: ¿EE. UU. ¿Cambió su posición sobre señalamientos a Maduro de ser el jefe del “Cartel de los Soles”? Esto dice la nueva acusación Este nuevo escrito reemplaza una acusación anterior en donde se mencionaba al dictador venezolano como el líder del Cartel de los Soles.

¿El Cartel de los Soles sí existe?

Para entender este cambio de posición de la justicia estadounidense,EL COLOMBIANO consultó con el abogado Andrés Arteaga, especialista en derecho penal y derecho procesal., quien aclara que lo que sucede en esencia es que“Estados Unidos elimina la referencia al Cartel de los Soles como una organización criminal formal y lo redefine como una cultura o sistema de corrupción ligado al narcotráfico dentro del Estado venezolano”. Es decir, no se niega la existencia del Cartel de los Soles, sino que este se deja de presentar “como una estructura criminal clásica, con jerarquía y organización autónoma, y lo ubica más bien como una práctica extendida de corrupción institucional”.

En una posición similar, ya la ONG InSight Crime, quien hace informes y análisis sobre la actualidad y naturaleza del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe ha mencionado que su referencia como un cartel de narcotráfico es imprecisa y lo ha definido como una “red difusa de células instaladas en todas las ramas de las fuerzas armadas (ejército, armada, aviación y guardia nacional), abarcando todos los rangos”. Para esta ONG, así como el nuevo escrito de acusación de la justicia estadounidense, el Cartel de los Soles no es una organización criminal tradicional, sino un “entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano que participan en actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de gasolina”.

¿El cambio de postura de EE.UU. sobre el Cartel de los Soles disminuye la gravedad de las acusaciones contra Nicolás Maduro?