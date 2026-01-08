De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles

En medio del juicio que enfrenta al dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, una de las variables que ha tenido este ha sido la modificación a la hora de referirse al denominado Cartel de los Soles .
Pues aunque desde el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, la justicia del país norteamericano hizo una variación en la acusación publicada el pasado 3 de enero.
La acusación ahora señala que “ Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”..