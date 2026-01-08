x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles

Aunque se ha interpretado como una negación de existencia, el escrito de acusación en contra de Nicolás Maduro redefine esta estructura sin eliminar la gravedad de imputaciones contra el dictador. EL COLOMBIANO realizó un análisis con un experto sobre el tema.

  • De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles
  • De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

07 de enero de 2026
bookmark

En medio del juicio que enfrenta al dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, una de las variables que ha tenido este ha sido la modificación a la hora de referirse al denominado Cartel de los Soles .

Pues aunque desde el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, la justicia del país norteamericano hizo una variación en la acusación publicada el pasado 3 de enero.

La acusación ahora señala que “ Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”..

De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles

En contexto: ¿EE. UU. ¿Cambió su posición sobre señalamientos a Maduro de ser el jefe del “Cartel de los Soles”? Esto dice la nueva acusación

Este nuevo escrito reemplaza una acusación anterior en donde se mencionaba al dictador venezolano como el líder del Cartel de los Soles.

¿El Cartel de los Soles sí existe?

Para entender este cambio de posición de la justicia estadounidense,EL COLOMBIANO consultó con el abogado Andrés Arteaga, especialista en derecho penal y derecho procesal., quien aclara que lo que sucede en esencia es que“Estados Unidos elimina la referencia al Cartel de los Soles como una organización criminal formal y lo redefine como una cultura o sistema de corrupción ligado al narcotráfico dentro del Estado venezolano”.

Es decir, no se niega la existencia del Cartel de los Soles, sino que este se deja de presentar “como una estructura criminal clásica, con jerarquía y organización autónoma, y lo ubica más bien como una práctica extendida de corrupción institucional”.

En una posición similar, ya la ONG InSight Crime, quien hace informes y análisis sobre la actualidad y naturaleza del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe ha mencionado que su referencia como un cartel de narcotráfico es imprecisa y lo ha definido como una “red difusa de células instaladas en todas las ramas de las fuerzas armadas (ejército, armada, aviación y guardia nacional), abarcando todos los rangos”.

Para esta ONG, así como el nuevo escrito de acusación de la justicia estadounidense, el Cartel de los Soles no es una organización criminal tradicional, sino un “entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano que participan en actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de gasolina”.

¿El cambio de postura de EE.UU. sobre el Cartel de los Soles disminuye la gravedad de las acusaciones contra Nicolás Maduro?

En el mismo diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado Arteaga aclara que el país norteamericano “mantiene la acusación directa contra Nicolás Maduro, a quien señala, entre otros cargos, por uno de los delitos más graves: conspiración para el narcotráfico hacia los Estados Unidos”.

Así mismo, el jurista relaciona que de igual manera, EE.UU. mantiene la estructura básica de la acusación contra el dictador, la cual es hacer la imputación “bajo la figura de una organización criminal transnacional, cuya cabeza o líder sería el propio Nicolás Maduro”.

Con ese panorama, el abogado señala que “se trata de delitos federales cuya pena mínima parte de los 20 años de prisión, y que, de comprobarse en su totalidad, podrían incluso dar lugar a una condena de cadena perpetua”.

Respecto a la inmunidad que se menciona por ser un jefe de Estado, el experto recuerda que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, por lo que, “bajo la legislación estadounidense es posible someter a su jurisdicción a cualquier persona que haya participado en el envío de drogas a territorio norteamericano”.

Siga leyendo: Las múltiples pruebas de EE. UU. contra Nicolás Maduro: pasaportes para narcos y despachos de cocaína desde el hangar presidencial

Temas recomendados

Corrupción
Narcotráfico
Drogas
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Cartel de los Soles
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Diosdado Cabello
Donald Trump
Vladimir Padrino López
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida