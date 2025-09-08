x

Recomiendan evacuar 37 casas y tres negocios en el centro-oriente de Medellín tras alud que destruyó dos inmuebles, ¿obedecerán?

Un alud en Medellín dejó 37 casas y tres negocios en riesgo. Autoridades piden evacuar por daños en acueducto y gas, pero muchos vecinos dudan. ¿Qué pasará con las familias afectadas?

  • Una mala obra constructiva habría desestabilizado el terreno. FOTO: CORTESÍA
    Una mala obra constructiva habría desestabilizado el terreno. FOTO: CORTESÍA
  • La tubería del agua y del gas sufrieron daños, por lo que se suspendió el servicio. FOTO CORTESÍA
    La tubería del agua y del gas sufrieron daños, por lo que se suspendió el servicio. FOTO CORTESÍA
  • Esta zona presenta problemas de inestabilidad en los terrenos, que se agrava con las construcciones ilegales. FOTO: CORTESÍA
    Esta zona presenta problemas de inestabilidad en los terrenos, que se agrava con las construcciones ilegales. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los habitantes de 36 de las 37 casas afectadas por la rotura de un tubo y un alud de tierra en la comuna 8 (Villahermosa), en el centro oriente de Medellín, recibieron kits de emergencia en la mañana de este lunes 8 de septiembre.

Le recomendamos leer: Hombre murió en San Luis, Antioquia, cuando cavaba un hueco para “protegerse del fin del mundo”

Según informaron fuentes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el domingo se presentó la rotura de una tubería en el sector El Faro, del barrio Llanaditas, que a su vez produjo un desprendimiento de tierra de gran magnitud.

Como consecuencia del alud, dos casas sufrieron daños de consideración mientras que 40 inmuebles -37 viviendas y 3 negocios- quedaron en alto riesgo, por lo cual los técnicos recomendaron la evacuación preventiva por estar en el área de influencia del colapso de la tubería. No obstante, al momento solo unas pocas familias han obedecido la directriz.

Ayudas de emergencia para los afectados

Las ayudas de emergencia que les entregó el equipo psicosocial de la Alcaldía de Medellín consisten en kits de cocina, alimentos y elementos de cuidado personal así como elementos de hogar básicos para facilitarles la dormida.

El presidente de la Acción Comunal del barrio Las Golondrinas (próximo al sitio del impacto), Juan Manuel Lopez, relató que el sábado en la noche comenzó una lluvia y se fue intensificando con el paso de las horas. Así, el domingo hacia las 3:40 a.m. se escuchó un estruendo que despertó a todo el vecindario y al momento se produjo el movimiento de una inmensa masa de tierra y materiales que ocasionó la pérdida total de las dos viviendas.

La tubería del agua y del gas sufrieron daños, por lo que se suspendió el servicio. FOTO CORTESÍA
La tubería del agua y del gas sufrieron daños, por lo que se suspendió el servicio. FOTO CORTESÍA

Servicios suspendidos y daños en infraestructura

“Fue una cosa muy desesperante, porque botaba tanta agua como gas; fueron momentos muy tensionantes”, relató López.

El alud al parecer dañó no solo el tubo del acueducto sino el ducto del gas, por lo cual un sector amplio se quedó sin ambos servicios. El domingo en la noche se restableció el agua luego de que repararan el tubo, pero hasta este lunes en la tarde no había vuelto el gas, de acuerdo con el líder comunitario que no descarta que el número de familias afectadas así como las casas por desocupar aumenten después de que finalice la caracterización que realiza el equipo psicosocial de la administración distrital.

Esta zona presenta problemas de inestabilidad en los terrenos, que se agrava con las construcciones ilegales. FOTO: CORTESÍA
Esta zona presenta problemas de inestabilidad en los terrenos, que se agrava con las construcciones ilegales. FOTO: CORTESÍA

La hipótesis que circula en los alrededores es que el origen del incidente fue un mal movimiento en el piso que realizó una persona que está levantando una casa en este barrio, sin licencias y sin obedecer normas técnicas de construcción.

Al parecer esta persona excavó debajo de un callejón por donde voltea una vía peatonal y desestabilizó el terreno. No hay que perder de vista que esta es una zona de alta pendiente y de por sí inestable.

En la comunidad están a la espera de que el Dagrd realice estudios para verificar qué obras de mitigación se requieren y cuál va a ser el procedimiento a seguir con las familias que deben salir de sus residencias.

También le sugerimos ver: Esfuerzos se concentran en hallar a la última víctima por rescatar del alud en la vereda Granizal de Bello

Utilidad para la vida