En video | Así fue la agresión por la que la Policía se llevó a reguetonero de una unidad de El Poblado, Medellín

Un video, que se difundió en las redes sociales, mostró cómo ocurrió el altercado en el que se vio involucrado el reguetonero y cantante de trap cubano Almighty en el sector de Castropol, en El Poblado. Allí se ve cómo los uniformados tratan de reducirlo mientras el cantante se encuentra en alto estado de exaltación, luego de presuntamente agredir a un grupo de personas.
Los hechos se registraron en la mañana de este jueves y hay dos versiones sobre los acontecimientos. La que toma más fuerza, después del video, es que el cantante, cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz, de 30 años, ante la demora de un domicilio comenzó a agredir no solo al domiciliario sino a un grupo de personas que estaba en una charcutería vecina.