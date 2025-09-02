x

En un acto cívico en un colegio de Medellín asesinaron a machete a un joven de 22 años

Lo que debía ser una jornada cultural en Medellín terminó en tragedia: un joven de 22 años fue asesinado con machete en un colegio. El caso refleja la creciente violencia por convivencia que ya deja 58 víctimas este año.

    I.E. Antonio Derka en Santo Domingo Savio, donde ocurrió el homicidio. FOTO: ALEJANDRA MORALES
  • En un acto cívico en un colegio de Medellín asesinaron a machete a un joven de 22 años
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Una jornada que debía ser de celebración cultural se tornó en tragedia el pasado sábado 30 de agosto, cuando Jhonny Alberto Palomeque Martínez, de 22 años, fue brutalmente asesinado con machetes al interior de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en la comuna 1 Popular de Medellín, específicamente en el barrio Santo Domingo Savio.

Puede leer: “¡Nos van a matar!”: sacerdote de Altavista pide protección tras amenaza de Los Chivos en Medellín

El lamentable incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, durante una actividad cultural de entrada libre en conmemoración del Día de la Antioqueñidad. Según la información proporcionada por las autoridades y testigos, varios individuos ingresaron al establecimiento educativo armados con machetes, localizaron a Palomeque Martínez y desataron un enfrentamiento que culminó con su apuñalamiento.

A pesar de la gravedad de la herida, la víctima, quien acompañaba a su novia en la celebración, logró desplazarse hasta uno de los salones en busca de resguardo. En ese momento crítico, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara.

Jhonny Alberto Palomeque fue trasladado de urgencia al centro de salud intermedio de Santo Domingo Savio, pero lamentablemente llegó sin signos vitales debido a la herida causada por arma cortopunzante en la región cervical izquierda, según el informe forense.

La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Sijín de la Policía Nacional. En el lugar de los hechos, los investigadores hallaron el arma blanca presuntamente utilizada en el homicidio, la cual fue incautada como material probatorio para el proceso judicial.

Las primeras versiones sugieren que la víctima podría haber mantenido vínculos previos con grupos delincuenciales de la zona, una hipótesis que las autoridades están verificando para esclarecer los motivos exactos del crimen.

Este trágico suceso se suma a una preocupante ola de violencia en la ciudad. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad reportó que Medellín ha registrado 224 homicidios en lo que va de 2025, lo que representa un aumento del 14% respecto al mismo periodo de 2024.

De estos casos, 58 se atribuyen a conflictos de convivencia, mientras que en 80 casos de homicidio se utilizaron armas blancas, siendo el segundo elemento más frecuente en crímenes en la ciudad. La comuna 1 - Popular, donde ocurrió este crimen, ha reportado 15 homicidios este año, casi el doble de los 8 registrados en el mismo periodo de 2024.

Siga leyendo: Increíble: dejaron en libertad a los dos hombres capturados en Laureles por explotación sexual de dos menores de edad

