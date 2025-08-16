“No alcanzo a llegar a la pista, me voy a meter al Estadio”: el impresionante audio entre piloto y la torre para evitar tragedia de avioneta en Medellín

El siniestro se registró hacia las 3:25 p. m. en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro de Medellín. La avioneta, un Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, provenía de Tolú, Sucre, y tenía como destino el aeropuerto Olaya Herrera. Según la concesión AirPlan, la tripulación había reportado fallas mecánicas que impidieron completar el aterrizaje. Así se pudo confirmar a través de un audio que revela la conversación entre el piloto de la aeronave y la torre de control antes de estrellarse en un parque en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio).
- “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”. Reporta el piloto a la controladora.
- “Aprobado, autorizado aterrizar”. La torre responde autorizando el aterrizaje y dando las condiciones de viento.