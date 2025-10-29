Cayó en Envigado el jefe de la banda de ladrones de joyas Los Rolex; así fue el operativo para capturarlo

A punta de su sangre fría para robar joyas de alto valor, matando si era necesario a sus víctimas, alias Chamaco habría escalado dentro de la organización denominada “Los Rolex” hasta ser su jefe. Sin embargo, en las últimas horas fue capturado por las autoridades. Le recomendamos leer: Ofrecen $25 millones de recompensa por ladrones de Rolex en Provenza En su historial, se incluye por ejemplo el asesinato de un hombre en el sector de El Poblado, el 5 de mayo de 2020, cuando aquel se resistió a que le hurtaran sus elementos valiosos y el presunto delincuente le disparó varias veces. La aprehensión de Chamaco se produjo en el municipio de Envigado, dentro de un operativo en el que participaron efectivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y de la Fiscalía General de la Nación, pues contra él había una orden de captura tras ser condenado a 144 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

También tendría antecedentes por lesiones personales y fuga de presos, entre otros delitos. Se sabe igualmente que en sus inicios cumplía el rol de “marcador”, es decir que era el encargado de identificar a las víctimas para los hurtos selectivos, pero con el paso del tiempo escaló posiciones hasta convertirse en el máximo cabecilla, tras la muerte de alias “Mono Rolex” ocurrida el 10 de agosto de 2025.

En el procedimiento que condujo a su captura los uniformados se incautaron de dos teléfonos celulares, tres documentos de identificación y un vehículo, los cuales serán sometidos a análisis técnico y pericial. Previamente, fue necesario todo un despliegue de interceptaciones a comunicaciones y seguimientos en terreno para dar con su paradero.