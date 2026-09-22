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En Medellín las autoridades le echaron mano a uno de los delincuentes más buscados de Huila

La Policía capturó en Medellín a un hombre de 29 años, señalado como uno de los más buscados del Huila por extorsión, homicidio en tentativa y abuso sexual, entre otros delitos. Tenía orden de captura emitida por un juzgado de Garzón.

  • EL hombre capturado es acusado de delitos como extorsión, amenaza, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, acto sexual violento y tentativa de homicidio. Foto: Cortesía
    EL hombre capturado es acusado de delitos como extorsión, amenaza, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, acto sexual violento y tentativa de homicidio. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un peligroso delincuente, acusado de delitos como extorsión, amenaza, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, acto sexual violento y tentativa de homicidio, que ejecutó, principalmente en el Huila, fue capturado por la Policía en Medellín.

El sujeto, de 29 años de edad, hace parte de la lista de los más buscados del Huila; cayó en un procedimiento de registro y control realizado en Medellín, en una acción articulada entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esta persona, quien también es acusada de hurto calificado y agravado, informó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, tenía una orden de captura vigente emitida el pasado 7 de julio del 2026 por un juzgado de Garzón, en dicho departamento.

“Bandido de bandidos, y creía que aquí se podía esconder y se equivocó. Nosotros continuamos acompañando y fortaleciendo las acciones de seguridad en el territorio”, indicó.

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La captura del peligroso hombre se realizó tras la verificación realizada durante las labores de patrullaje. En ese momento, los uniformados permitieron hacer efectiva la orden judicial que estaba vigente en su contra.

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Las autoridades investigan si el detenido, considerado uno de los más buscados por la Fuerza Pública en Huila, pretendía expandir su actividad criminal en territorio antioqueño o si solo buscaba refugiarse para evadir el cerco policial.

El sujeto quedó entonces a disposición de la autoridad competente para todo el proceso judicial correspondiente. Vamos a seguir trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad en Medellín y el Valle del Aburrá, y dejar claro el mensaje de que Medellín no es refugio para criminales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por cuáles delitos era buscado el peligroso criminal capturado en Medellín?
Era requerido por la justicia por delitos de extorsión, amenaza, fabricación y porte de armas de fuego, acto sexual violento y homicidio en grado de tentativa.
¿Dónde se emitió la orden de captura en su contra?
La orden judicial vigente fue emitida el 7 de julio de 2026 por un juzgado del municipio de Garzón, en el departamento del Huila.
¿Cómo se logró la localización del prófugo en la capital de Antioquia?
Su detención se produjo durante un procedimiento de verificación de antecedentes en medio de patrullajes de control realizados por la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín.

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Manuel Villa Mejía
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