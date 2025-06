Capturaron a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza, y a familiares de alias Douglas

Un lunes negro tuvieron los capos de la organización criminal La Terraza en Medellín y el Valle de Aburrá. Como lo reveló EL COLOMBIANO en horas de la tarde, durante la mañana, integrantes de la Policía y la Sijín hicieron sendos allanamientos y operativos en distintas zonas de la ciudad y del país que terminaron en la captura de alias Yordi, el presunto cabecilla de la banda, y de otros familiares de antiguos capos de La Terraza y La Oficina.

Yordi fue capturado en Armenia, desde donde fue llevado hasta Pereira, lugar en el que lo reseñaron judicialmente, pero en operativos simultáneos en el Valle de Aburrá, fueron allanados Diana Olaya (exesposa de alias Douglas, jefe de la Oficina) y Daniel Muñoz (hijo de Douglas). Olaya fue capturada, pero Muñoz está siendo buscado en estos momentos por las autoridades, pues no se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento.

Además, en el mismo proceso, las autoridades capturaron a la esposa y a la hija de alias Pichi Gordo, antiguo cabecilla de La Terraza y La Oficina, asesinado en Medellín el 7 de marzo del 2024. Pichi Gordo fue asesinado en abril del año pasado, por una vendetta interna de la que se habría encargado alias Chicho, uno de los líderes más cercanos a Yordi.

Estas capturas se dieron luego de una investigación adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional contra el lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de miembros de la cúpula de La Terraza y su núcleo familiar de presuntos testaferros.

Fuentes que estuvieron de cerca en el operativo contaron que la casa donde estaba Yordi era lujosa, tenía piscina y elementos relacionados con la santería por todas partes. Según la fuente, Yordi salió de Medellín en abril pasado, cuando el alcalde Federico Gutiérrez lo relacionó con el ataque sicarial donde se encontraba el exfutbolista Elkin Blanco en un restaurante del barrio Belén Rosales.

“Quienes generaron eso es una organización de esas que se dedica al hurto de los famosos Rolex, de cadenas de oro y de elementos de valor. Pero ¿saben a quién le pagan para ejercer esa labor? Además, le responden a la estructura criminal La Terraza, a su cabecilla, Yordi. Vamos tras ellos”, aseguró el mandatario hace un par de meses.

No obstante, tras las investigaciones se esclareció que Yordi no estaba detrás de este delito, sino miembros del grupo delincuencial La Roja, la cual opera en la comuna 8 (Villa Hermosa), que al parecer no tienen relación con La Terraza

Alias Yordi, a quien también conocen dentro de La Terraza como El Gomelo o Mono, duró más de dos décadas delinquiendo en el nororiente de Medellín y la primera información que se tuvo sobre él fue en el 2006, cuando sonó como el líder de una estructura de la comuna 4 (Aranjuez), conocida como Los Gomelos.

Debido a sus habilidades en el crimen, habría ganado favorecimientos por parte de algunos líderes de La Oficina, comenzando por José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, por lo que este cabecilla le encomendaría los crímenes más especiales, como el asesinato del exgerente de la empresa Tax Coopebombas el 31 de enero de 2012 en el barrio El Chagualo.

Pero el crimen por el cual lo procesaron ocurrió el 12 de julio de 2012 en la entrada del Jardín Botánico, de Medellín, cuando asesinaron a los subintendentes Franklin Ferley Moreno López y Sergio Antonio Castro Castro, suboficiales de la Policía Antinarcóticos que estaban investigando a varios integrantes de La Oficina.

Tras estos hechos, alias Yordi escaló vertiginosamente dentro de la estructura criminal hasta su primera captura el 7 de agosto de 2013, cuando personal de la Policía y la Fiscalía lo interceptaron con su compañera sentimental y otras dos personas en las afueras del Éxito de El Poblado.

Aunque fue condenado a 16 años de prisión, fue dejado en libertad tiempo después sin cumplir la totalidad de la pena. Al cierre de esta edición, ni el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ni el secretario de Seguridad, Manuel Villa, quisieron referirse al tema.