Tome nota: estos son los cierres viales programados para este fin de semana en Medellín

La Secretaría de Movilidad informó que, por eventos comerciales y deportivos, habrá algunos cierres viales en la capital antioqueña durante este fin de semana.
Los primeros serán por el bazar de la avenida Jardín, desde las 9:00 p.m. de hoy jueves, 18 de diciembre, hasta la medianoche del 21 de diciembre. Durante este tiempo, habrá cierre total de la carrera 73 entre las circulares 1 y 3. Para los residentes, habrá paso controlado en la circular 2, entre la transversal 74 y la carrera 73.