Clínica Cardio VID hizo un llamado urgente a los habitantes de Medellín para donar sangre: hay un “nivel crítico de reservas”

El banco de sangre de la Clínica Cardio VID en Medellín lanzó un llamado urgente a la ciudadanía ante el nivel crítico de reservas, especialmente en los grupos O+ y O-, una situación que ya compromete la atención oportuna de los pacientes que dependen de una transfusión.

La institución advirtió que la disponibilidad actual de donantes es insuficiente para cubrir la demanda diaria, en un centro asistencial donde seis de cada diez pacientes que ingresan a la Clínica Cardio VID podrían necesitar del componente sanguíneo.

La clínica explicó que la disminución en las donaciones ha presionado de manera directa la capacidad del banco de sangre para responder a los procedimientos de alta complejidad que allí se realizan.

En muchos casos, un solo paciente requiere el aporte de aproximadamente seis donantes para cubrir la totalidad de sus necesidades durante el tratamiento.

La sangre es requerida para pacientes con anemias, hemorragias, leucemias, pacientes trasplantados y mujeres postparto.

“Como institución que trabaja cada día por la vida y el bienestar de nuestros pacientes, hacemos un llamado respetuoso y urgente a la solidaridad de toda nuestra comunidad”, señaló la entidad al pedir que más personas se acerquen a donar.

El proceso de donación es rápido, seguro y no toma más de 30 minutos, incluyendo el tiempo de reposo posterior. Las personas pueden donar tres o cuatro veces al año y según la clínica, con este procedimiento “se recompensa a nuestro organismo renovando las células sanguíneas”.

Cada aporte resulta determinante para sostener la atención adecuada de quienes se encuentran en tratamientos complejos o intervenciones que dependen del componente sanguíneo.

“Invitamos a acercarse al banco de sangre y realizar su donación. Cada aporte es vital y nos permite continuar garantizando la atención segura y oportuna de quienes dependen de una transfusión”, indicó la institución.