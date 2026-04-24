“Busque un principio de oportunidad”: la invitación del alcalde al exdirector del Área Metropolitana

Tras conocerse que el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio seguirá afrontando el caso judicial por presunta corrupción en libertad, el alcalde Federico Gutiérrez le hizo un llamado a que busque un plan de colaboración con la justicia develando aspectos del presunto tinglado criminal que habría afectado varias instancias de la administración pública de Medellín en la anterior administración.

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“Él lo que debería hacer ya es buscar un principio de oportunidad. Las pruebas las tiene la fiscalía; han revelado muchas de ellas. Ya hay principios de oportunidad que lo involucran a él y al jefe de la banda, que cuente todo. De lo contrario, pronto lo enviarán a la cárcel durante más de treinta años. Así se lo advirtió el mismo juez. El mérito para que este tipo vaya a la cárcel es demasiado grande”, expresó el mandatario de la capital antioqueña ante varios medios de comunicación, refiriéndose a Palacio.

Palacio fue el director del AMVA entre 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín. Está imputado por presunto peculado por apropiación y celebración indebida de contratos dentro de un proceso por presunta contratación amañada por casi $18.000 millones con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Dentro de este proceso también están respondiendo Misael Cadavid, exgerente de la organización de socorro mencionada; el exjefe de la misma, Elkin González (posible peculado), la funcionaria del Área María María Yaneth Rúa (peculado y celebración indebida de contratos); las exsubdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (peculado y celebración indebida de contratos), lo mismo que Juan Alberto Cardona, quien ha fungido como tesorero y contador de los bomberos de Itagüí (falsedad en documento privado).

Este proceso se ha retroalimentado con otro que se lleva también por la presunta contratación tramposa de otros $18.000 millones para obras y mantenimiento del Parque de las Aguas en el cual hay una presunta implicada colaborando con la justicia a cambio de beneficios.

El segundo principio de oportunidad ya entregado lo obtuvo Cadavid, en tanto que Rúa y González también están buscando que los incluyan bajo esta figura.

En octubre pasado, cuando fueron capturados Cadavid, Rúa y González, el alcalde ya le había echado un lance similar al de este jueves a Palacio:

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