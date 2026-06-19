Confirmado: puesto de votación del centro comercial Sandiego sí quedará en el primer piso

El puesto de votación del centro comercial Sandiego funcionará en el primer piso de este complejo para los comicios presidenciales de segunda vuelta que tendrán lugar este domingo, 21 de junio. Así lo confirmaron fuentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Medellín, al ser preguntadas al respecto por EL COLOMBIANO, a partir de inquietudes de lectores quienes tuvieron confusión porque, según dijeron, les siguió llegando en los últimos días la citación para el piso 11 del mismo centro comercial. Al respecto, el delegado de la Registraduría en Antioquia, Adolfo Fernández, apuntó que las mesas de votación quedarán ubicadas de cara a la calle y, para evitar confusiones, instalarán informadores durante la jornada electoral. Le recomendamos leer: El puesto de votación en San Diego que desató polémica en Medellín tendrá modificaciones para la segunda vuelta

¿Por qué el puesto de votación regresa al primer piso?

El 31 de mayo pasado, en la cita para la primera vuelta presidencial, muchos electores se quejaron debido al cambio de sitio, del piso 1 al 11. Le achacaron a esto las largas filas, congestiones y dificultades para acceder a las mesas de votación, pues aunque el lugar cuenta con ascensores, estos solo llegan hasta el piso 9 y tienen una capacidad limitada, por lo que los votantes debían recorrer los dos pisos restantes por escaleras. Esa fue la razón para que generara una situación difícil, sobre todo para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y otras que presentan dificultades de movilidad.

Fuera de eso, en su momento, algunos veedores electorales advirtieron que la ubicación podría representar dificultades en materia de evacuación y atención de emergencias debido a la alta concentración de personas. Lea más: “Me acosté inquieto ese día, pero a las 4 a.m. respiré tranquilo”: registrador sobre votaciones Estas quejas llevaron a que la Alcaldía de Medellín solicitara formalmente a la Registraduría revisar la ubicación del puesto.

En medio de la polémica, el centro comercial Sandiego aclaró que la ubicación de las mesas fue una decisión exclusiva de la Registraduría Nacional y que el establecimiento únicamente facilitó los espacios requeridos para el desarrollo de la jornada electoral. Con el regreso del puesto al primer piso, las autoridades esperan evitar las aglomeraciones y los problemas de movilidad observados durante la primera vuelta. Este punto suele concentrar cerca de 13.700 votantes, lo que lo convierte en uno de los puestos electorales con mayor afluencia de la capital antioqueña. También le sugerimos ver: Estos son los votos que definirán la segunda vuelta, según expertos y proyecciones electorales De acuerdo con el delegado Fernández, acá acude en promedio el 73% de las personas que están inscritas. Por otra parte, Fernández indicó que todos los preparativos para la jornada del 21 de junio están al punto y sin novedades en materia de orden público. Solamente en Urrao (Suroeste del departamento) y Campamento (Norte) tuvieron la necesidad de reubicar dos puestos, pero por dificultades logísticas, no de orden público. “Hemos tenido un acompañamiento importante por parte de la Gobernación, de la Fiscalía, la Alcaldía y las Fuerzas Militares y de Policía; todo marcha sobre ruedas, no ha habido inconveniente”, reiteró. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No obstante, no descartó que se puedan presentar inconvenientes en los días que faltan, pues este es un proceso bastante dinámico.

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