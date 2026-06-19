Confirmado: puesto de votación del centro comercial Sandiego sí quedará en el primer piso

El puesto de votación del centro comercial Sandiego funcionará en el primer piso de este complejo para los comicios presidenciales de segunda vuelta que tendrán lugar este domingo, 21 de junio.
Así lo confirmaron fuentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Medellín, al ser preguntadas al respecto por EL COLOMBIANO, a partir de inquietudes de lectores quienes tuvieron confusión porque, según dijeron, les siguió llegando en los últimos días la citación para el piso 11 del mismo centro comercial.
Al respecto, el delegado de la Registraduría en Antioquia, Adolfo Fernández, apuntó que las mesas de votación quedarán ubicadas de cara a la calle y, para evitar confusiones, instalarán informadores durante la jornada electoral.
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