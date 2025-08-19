Plata en grande para el agua: con obras por $142.000 millones, buscan garantizar calidad del acueducto en el centro Oriente de Medellín

En total, 142.000 millones de pesos será la inversión de Empresas Públicas de Medellín en las obras que proyecta realizar alrededor de la Unidad de Vida Articulada (UVA) de Villahermosa, en el centro oriente de la capital antioqueña.
Los trabajos consisten en la construcción de un nuevo sistema de bombeo para que 192.000 personas de esta zona puedan contar de manera continua con agua potable, incluso en los periodos de sequía y baja hidrología, según destacó el gerente general de EPM, John Maya Salazar.