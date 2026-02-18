Atención: activan Plan de Continuidad por falla técnica en la línea K del Metrocable; así puede llegar a su destino

A las 11:37 de la mañana de este miércoles 18 de febrero, el Metro de Medellín reportó que por un inconveniente técnico, el Metrocable Línea K, Acevedo - Santo Domingo estaba fuera de servicio.

Tal parece que el daño no fue tan mínimo como parecía en un inicio y es por eso que desde el sistema de transporte, en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otras entidades, se activó el Plan de Continuidad, para facilitar la movilidad de los usuarios que habitualmente toman este medio para llegar a sus destinos.

El plan funciona de la siguiente manera:

La ruta alimentadora C6-017, sale de la estación Santo Domingo y solo realiza parada en la estación Acevedo.

Cerca a la estación Andalucía del Metrocable se puede tomar la ruta alimentadora C6-012A que va con destino a la estación Acevedo.

En las estaciones Popular del Metrocable y Tricentenario del Metro, puede abordar la ruta C6-013.

Desde el Metro de Medellín señalan que aún no se tiene fecha ni hora estimada para el restablecimiento del servicio en la Línea K.

Noticia en desarrollo...