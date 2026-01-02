Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Con el cambio de la operación en el manejo de las cámaras de fotomultas en Medellín, pasando de ser concesionadas por UNE a ser manejadas directamente por el Distrito, los ciudadanos verán algunos beneficios, principalmente en temas relacionados con la información para evitar ser sancionados, más no con la eliminación de comparendos o retiro de estos dispositivos. El pasado 6 de noviembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que no se iba a renovar la concesión que se tenía con UNE desde 2006, la cual, además de manejar las cámaras de fotodetección, tenía bajo su control todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín, incluyendo el pago de multas hechas por los agentes y la expedición de licencias de conducción, por mencionar algunos.

“No queremos que haya cámaras de fotomulta trampa, porque queremos tu vida, no tu plata, y por eso vamos a cambiar todo el esquema de estas sanciones en la ciudad, luego que de asuma el distrito todo este sistema”, expresó el alcalde Gutiérrez, cuando anunció que, a través de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), se iba a retomar todo el control de las sanciones con cámaras a partir de este 1 de enero. El primer cambio significativo pasa por señalizar cada uno de los 70 puntos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para la ubicación de cámaras físicas y móviles, con letreros y pasacalles que serán visibles desde 200 metros antes de que se llegue a la cámara de fotomultas. Con ello se busca, primordialmente, que los conductores reduzcan los límites de velocidad. Entérese: Alcaldía de Medellín asume el control de las fotomultas tras 20 años de concesión privada Una de las modificaciones estructurales que se tendrán con el cambio de operador es que los conductores que se pasen un semáforo en amarillo o queden ubicados en una intersección por quedarse en un taco o por el paso de una ambulancia, también quedarán libres de cualquier sanción, ya que los funcionarios que manejarán estas cámaras deberán revisar detalladamente la infracción antes de darla por válida. Adicionalmente, se informará a los conductores, mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas, sobre el vencimiento de su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica desde un mes antes que esto ocurra.

Pero para que esto se pueda hacer efectivo, desde la Alcaldía de Medellín solicitaron a los conductores mantener actualizados los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para que pueda llegar la información de alerta. De lo contrario, aseguraron que no asumirían ninguna responsabilidad en caso de no realizar este trámite. Le puede interesar: Una sola cámara en la Autopista Sur produjo la mitad de fotomultas de Itagüí en cuatro años y medio “Nuestra obsesión no es que la gente tenga que pagar fotomultas, sino que se salven muchas vidas y por eso vamos a hacer este cambio”, aseguró el alcalde de Medellín, reiterándole a los conductores que también deben ser corresponsables a la hora de conducir y tener sus documentos al día para evitar que estas cámaras, con el cambio de operador, no impongan sanciones. Cabe destacar que algunos de los puntos estratégicos de Medellín donde hay cámaras de fotodetección son la vía Las Palmas, la avenida Regional, la autopista Sur, la calle 33, la avenida Las Vegas, la carrera 65, la vía al Túnel de Occidente y el deprimido de Bulerías, zonas en las que, según la Secretaría de Movilidad de Medellín, son necesarias de acuerdo con los índices de accidentalidad.

Ya en el tema administrativo, el hecho que las cámaras no sean concesionadas le permitirá al Distrito recibir más de 100.000 millones de pesos adicionales, que se pueden invertir en nuevos proyectos, en lugar de que estos terminen en manos de otros operadores, como ocurrió durante los últimos 20 años. Es necesario aclarar que esta medida solo aplicará a Medellín, puesto que en Bello, Sabaneta, Itagüí y Envigado no se aplicaría, en un comienzo, esta modalidad de señalización, por lo que se les pide a los conductores estar alerta en todo momento tanto del estado de su documentación como de su comportamiento en las vías. Puede leer: ¿Tiene moto o carro? Estas son los aumentos de las tarifas del Soat para 2026; Superfinanciera define alzas según riesgo