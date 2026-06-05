Video | Hombre se trepó a un poste y murió por una descarga eléctrica en barrio de Medellín

Habitantes del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, quedaron consternados tras presenciar un trágico hecho que derivó en la muerte de un hombre.

El pasado jueves 4 de junio y según versiones preliminares, se produjo una discusión entre unos vecinos en la carrera 57 con calle 85 de esta localidad.

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La situación cada vez se ponía más tensa, por lo que unidades de la Policía tuvieron que acudir al lugar a verificar lo sucedido y mediar con las personas involucradas.

Sin embargo, uno de los implicados en el rifirrafe, al notar la presencia de las autoridades, decidió emprender la huida. No se fue corriendo ni tampoco en ningún vehículo, sino que decidió treparse a los techos de las casas.

Este hombre —quien, al parecer y de acuerdo con versiones extraoficiales, sufría de problemas psiquiátricos— empezó a pasearse por balcones y ventanas, para luego montarse a un poste de energía.

Lo más crítico del asunto, además de la cantidad de personas que de a poco se concentraban en la zona, es que este sujeto empezó a echarse agua mientras estaba rodeado de cables de energía, lo que generó aún más preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades.