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Video | Hombre se trepó a un poste y murió por una descarga eléctrica en barrio de Medellín

Al parecer, minutos antes el sujeto sostuvo una riña con unos vecinos, y al notar la presencia policial emprendió la huida.

  • Momento exacto en el que el hombre recibe la descarga eléctrica al estar trepado en un poste. Imágenes tomadas de video de redes sociales.
    Momento exacto en el que el hombre recibe la descarga eléctrica al estar trepado en un poste. Imágenes tomadas de video de redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Habitantes del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, quedaron consternados tras presenciar un trágico hecho que derivó en la muerte de un hombre.

El pasado jueves 4 de junio y según versiones preliminares, se produjo una discusión entre unos vecinos en la carrera 57 con calle 85 de esta localidad.

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La situación cada vez se ponía más tensa, por lo que unidades de la Policía tuvieron que acudir al lugar a verificar lo sucedido y mediar con las personas involucradas.

Sin embargo, uno de los implicados en el rifirrafe, al notar la presencia de las autoridades, decidió emprender la huida. No se fue corriendo ni tampoco en ningún vehículo, sino que decidió treparse a los techos de las casas.

Este hombre —quien, al parecer y de acuerdo con versiones extraoficiales, sufría de problemas psiquiátricos— empezó a pasearse por balcones y ventanas, para luego montarse a un poste de energía.

Lo más crítico del asunto, además de la cantidad de personas que de a poco se concentraban en la zona, es que este sujeto empezó a echarse agua mientras estaba rodeado de cables de energía, lo que generó aún más preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades.

Video tomado de redes sociales.

Minutos después, ocurrió lo que muchos temían: el hombre sufrió una descarga eléctrica, y cayó al suelo desde una altura aproximada de 10 metros.

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Los vecinos empezaron a correr despavoridos: unos alejándose del cuerpo, que quedó en plena vía, y otros acercándose aún más para ver si aún seguía con vida. No obstante, producto de la fuerte descarga, falleció.

La víctima fue identificada como Jhon Alejandro Correa y tenía 29 años de edad.

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