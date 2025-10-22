Investigan asesinato de presunto desmovilizado de las AUC en San José La Cima

Las autoridades de Medellín dieron cuenta del homicidio del que fue víctima un presunto reinsertado de las AUC en el oriente de la ciudad.

Según trascendió, en la noche del lunes 20 de octubre fue asesinado un hombre identificado como Jorge Hugo Cárdenas Taborda , de 50 años. Cárdenas murió en un tiroteo que se presentó en vía pública del barrio San José La Cima de la comuna de Manrique.

De acuerdo a la información recogida por los investigadores judiciales, Cárdenas habría sido integrante del Bloque Héroes de Granada de las AUC y al parecer se habría desmovilizado de dicha estructura y desde entonces vivía en este sector.

En las pesquisas judiciales quedo consignado como los testigos relataron que antes del ataque contra Cárdenas hubo una discusión y forcejeo entre él y otros hombres al parecer armados; luego, desconocidos dispararon contra el hombre de 50 años y huyeron en motocicleta.

Pese a que los vecinos intentaron auxiliar a la víctima, poco pudieron hacer pues fueron intimidados por los agresores para evitar el traslado de Cárdenas a un centro asistencial.