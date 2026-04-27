“Escuché dos estallidos, cuando me asomé ya todo estaba ardiendo”: 11 familias perdieron sus casas en barrio de Medellín

Después de parquear su motocicleta y entrar a su casa, Juan David Yepes apenas se estaba acomodando cuando escuchó dos estallidos, uno tras otro. Cuando apenas se iba a asomar, un vecino le gritó, “corra, que esto se está quemando”, por lo que de inmediato no solo salió él, sino las cinco personas con las que vivía.
Este instructor de gimnasio fue uno de los damnificados en el incendio que se registró a las 8:30 de la noche del pasado domingo en la carrera 24C con calle 95, en el barrio Carpinelo, comuna 3 (Manrique), de Medellín, una emergencia que dejó 11 viviendas calcinadas.
“Negro, salga, que esto se está quemando. Cuando voy a mirar, sí, veo puras chispas; traté de apagar el fuego con una manguera. Después de conectarla, le dije a todos que salieran, que se fueran para arriba, que si esto se quemaba, no importaba, pero lo importante era salvarlos”, relató este hombre, quien es soldado profesional retirado.