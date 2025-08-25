¡Qué orgullo! El metro de Medellín, entre los 10 mejores sistemas de transporte público del mundo

Contar con un sistema integrado que conecta la ciudad y reduce trayectos en hasta 1 hora y 30 minutos hizo que una prestigiosa revista de turismo de Estados Unidos calificara al metro de Medellín como uno de los 10 mejores sistemas de todo el mundo, superando a medios de transporte como los de Washington (Estados Unidos), o Estocolmo (Suecia).
La calificación la hizo la revista Condé Nast Traveler, una de las principales revistas sobre este tema, que fue fundada en 1987 en Nueva York. Desde entonces se ha convertido en un referente en recomendaciones turísticas por todo el mundo para el público estadounidense e internacional y ha obtenido 25 premios en los National Magazine Awards, considerados el “Pulitzer” de las revistas. En una de las ocho publicaciones anuales calificó al metro de Medellín, luego de evaluar medios de transporte de América, Europa y Asia.