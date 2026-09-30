Susto en el Parque Berrío por paquete sospechoso abandonado al lado de la escultura de Botero: ¿qué tenía?

Una maleta abandonada en pleno Parque Berrío, en el centro de Medellín, generó caos y pánico en esta parte de la ciudad, teniendo en cuenta que la Policía tuvo que intervenir para verificar si se trataba de algún paquete explosivo. Los hechos se presentaron sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles, en la carrera 51 con la calle 50, luego de que las autoridades avistaran una maleta negra en el costado del edificio del Banco de la República, a pocos metros de la escultura de Fernando Botero que hay en esta edificación.

Agentes de la Policía Metropolitana hicieron presencia en la zona y con apoyo de personal de antiexplosivos hicieron la verificación de esta maleta, con el fin de descartar que se tratara de algún elemento con el que se pensara cometer algún ataque. Entérese: Muere presunto integrante del Clan del Golfo en combate con el Ejército en Briceño Para realizar estas labores, tuvieron que acordonar el costado de este edificio y las autoridades restringieron el tránsito de personas por el sector, al menos mientras se confirmaba o descartaba qué contenía esta maleta. Finalmente, luego de las evaluaciones, se pudo confirmar que el contenido de esta maleta no representaba ningún peligro para la comunidad, aunque no trascendió que tenía en su interior. Le puede interesar: Ejército destruye más de 130 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia El bolso quedó en poder de las autoridades, mientras que pasadas las 12:30 del día se restableció la normalidad en este parque, aunque con el susto de la intervención de las autoridades por la sospecha de que hubiera algún explosivo.

Con base en las cámaras de seguridad que hay en este sector se inició la verificación de quién fue la persona que dejó este bolso y si se trató de un descuido o si había alguna intención de generar pánico en una de las zonas más concurridas de la capital antioqueña. Las autoridades informaron que ante este tipo de situaciones el protocolo siempre busca descartar que el contenido de estos paquetes abandonados pueda representar algún riesgo para las comunidades, por lo que se hacen los cierres temporales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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