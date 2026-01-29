En una unidad residencial en Medellín estarían pidiendo $100.000 para los carros que no pueden pasar por las vías afectadas por las lluvias

La emergencia invernal que colapsó la movilidad en el suroriente de Medellín este miércoles derivó en una debate de convivencia ciudadana en el sector de la Loma de los Balsos. Tras el cierre total de la vía principal debido a los estragos del agua, ciudadanos denunciaron que en una urbanización residencial se estaría exigiendo un pago de $100.000 para permitir el paso de vehículos a través de sus vías internas como única ruta de escape hacia la Avenida Las Palmas.

El bloqueo se presentó cerca del antiguo colegio Euskadi, dejando a residentes y comerciantes de la vereda sin una salida pública habilitada. Ante la desesperación por salir de la casa, los conductores intentaron cruzar por la unidad residencial privada que conecta con Las Palmas. Sin embargo, según testimonios, el personal de seguridad o la administración condicionaron el paso al pago de una tarifa que muchos calificaron de abusiva. En videos y audios difundidos por la comunidad, se escucha a personas indicando: “Por la orden de administración son los 100.000. Ya pueden pasar mientras pase este vehículo (...) porque los van a tomar para hacer el arreglo del daño”. Vea: En video: Los “azules” que se volvieron héroes en medio de la emergencia invernal de Medellín

El cobro, según los testimonios, se hace por carro. Es decir, un carro paga la tarifa una única vez y puede pasar por el lugar cuando lo necesite. Uno de los testimonios más críticos provino de un salón de belleza ubicado en la zona, el cual manifestó que el cobro hacía inviable su operación comercial: “Hoy solo con clientes tendríamos que haber pagado $800.000 de peaje a esta unidad. Preferimos cerrar antes que seguir permitiendo que estas cosas sucedan. El privilegio sigue nublando la empatía”. Entérese: No fue solo percepción: en enero llovió más del doble del promedio histórico registrado en Antioquia Además, señalaron que la situación no era nueva y que más que un control al peaje necesitan una solución de fondo a los daños que frecuentemente sufre la vía pública. “Llevo varios años en este lugar y ya ha pasado como cuatro veces así critico cuando hay lluvias fuertes. En menos de una año ya ha sucedido dos”, indicaron. Los afectados hicieron un llamado a la Policía y a la Secretaría de Seguridad para que verifiquen la situación, alegando una vulneración al derecho de circulación en medio de una contingencia de fuerza mayor donde no había presencia de maquinaria amarilla para despejar la vía pública.

La defensa de la propiedad privada

La controversia también ha despertado voces que respaldan la decisión de la copropiedad. Los argumentos se centran en que las vías internas son privadas y su mantenimiento, así como la seguridad del recinto, corren por cuenta de los propietarios, no del Distrito. Quienes defienden el cobro sostienen que el paso masivo de vehículos externos genera deterioro en la malla vial interna y pone en riesgo la seguridad de los residentes. “Pase lo que pase la propiedad privada se respeta. (...) ¿Qué le van a decir a los copropietarios? ¿Qué no paguen más predial por las áreas comunes? ¿Y el deterioro de las vías internas y posibles daños quién los va a pagar?”, señaló uno de los defensores de la medida. Otros vecinos enfatizaron que “la seguridad de la unidad estaría en riesgo y no hay plata que valga eso”. Más allá de la indignación, algunos habitantes del sector han propuesto mesas de diálogo para buscar soluciones de raíz, como establecer rutas de evacuación claras para futuras emergencias sin generar conflictos vecinales.

