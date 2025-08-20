Autoridades rescataron a cinco perros en el nororiente de Medellín tras denuncias en redes sociales

Las autoridades ambientales de Medellín desplegaron un operativo en el nororiente de la ciudad luego de recibir una denuncia de presunto maltrato animal. Los hechos ocurrieron en el barrio Manrique, en donde vecinos de una casa publicaron a través de redes sociales un video en el que se veía a varios perros acostados en la terraza de una casa. Le puede interesar: ¿Qué cambiaría para los dueños de mascotas si se aprueba la cédula animal en Colombia? De acuerdo con la persona denunciante, los pequeños animales llevarían allí mucho tiempo sin recibir alimentos, por lo que se pidió una intervención inmediata.

A la vivienda, ubicada en inmediaciones de la calle 71, se desplazaron agentes del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales (Gubim) y funcionarios de la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal. “Frente a una denuncia recibida a través de redes sociales, realizamos la aprehensión preventiva de cinco perros (tres hembras y dos machos), quienes se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señalando que los animales fueron dejados bajo protección.

Lea también: En diez años murieron 14 animales marinos en playas del Urabá antioqueño, ¿por qué? Cabe recordar que en años recientes este tipo de episodios pueden ser sancionados por las autoridades, en caso de que se coteje que se trata de una práctica de maltrato animal.