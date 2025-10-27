Ya arreglaron el metro, pero, ¿qué hacemos con el río Medellín?

Los seres humanos, algunos más, algunos menos, sabemos para qué sirve la columna vertebral. Sabemos también dónde queda: la podemos señalar, sentir, cuidar y sufrir. En el caso de Medellín y el Valle de Aburrá pasa casi que al contrario: todos los días vemos de frente la columna vertebral de más de 100 kilómetros que nos atraviesa. Sabemos dónde queda, pero rara vez sabemos para qué sirve, mucho menos tenemos noción de cómo cuidarla y si acaso la sentimos solo cuando nos duele, como ocurrió la semana pasada, cuando de tanto caer agua se formó una creciente que a su vez se llevó buena parte del material que sostiene la vía del metro.
Lea aquí: “Damos por superada la contingencia”: Línea A del Metro de Medellín ya funciona completa
Después de siete días de trabajos sin parar, con todas las entidades públicas colaborando y poniendo personal y material, ayer en la tarde el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, anunciaron que ya el arreglo estaba terminado y que, aún antes de lo esperado, el sistema estaba otra vez funcionando de punta a punta, sin interrupciones.